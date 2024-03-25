Профессор Арнстберг: По военному потенциалу Швеция уступает даже креветке

Контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. В Белом доме заявили, что не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.