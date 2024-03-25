Профессор Арнстберг: По военному потенциалу Швеция уступает даже креветке

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Шведские политики ведут себя словно детсадовцы по сравнению с президентом РФ Владимиром Путиным или главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявил профессор этнологии Стокгольмского университета и писатель Карл-Улов Арнстберг.
В эфире подкаста SwebbTV он сказал, что политические деятели скандинавской страны всё чаще ведут себя как дети, недоумки или попросту лжецы.
Он также отметил, что шведские власти не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные политические решения, касающиеся будущего страны, так, как будто они находятся в каком-то пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным, они ведут себя как дети, ещё раз подчеркнул профессор Арнстберг.
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«Они участвуют в разжигании конфликта на Украине, хотя по военному потенциалу Стокгольм уступает даже креветке», — заявил учёный.
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Александр Бойцов