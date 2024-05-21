«Нет и речи»: Почему Путин не поедет на похороны Раиси

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Президент России Владимир Путин не примет участие в похоронах своего коллеги Эбрахима Раиси, так как мероприятие не предусматривает международного участия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», — заявил Песков.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Похороны Раиси пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны 23 мая.
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Элина Позднякова