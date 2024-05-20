США обвинили власти Ирана гибели Раиси

Фото: iStock/AlessandroPhoto
Госдеп США прокомментировал гибель Раиси, передает РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что власти Ирана несут ответственность за использование 45-летнего вертолета в плохих метеоусловиях.
В воскресенье иранские СМИ сообщили, что вертолет с президентом Ирана Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган на северо-западе страны.
На место происшествия были направлены спасатели. В понедельник стало известно, что иранский лидер и сопровождавшие его официальные лица погибли.
Читайте также:
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно
ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
В воскресенье иранские СМИ сообщили, что вертолет с президентом Ирана Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган на северо-западе страны.
На место происшествия были направлены спасатели. В понедельник стало известно, что иранский лидер и сопровождавшие его официальные лица погибли.
Читайте также:
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно
ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
Артем Кузьмин