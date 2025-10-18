Мерц раскрыл, что ему сказал Зеленский после встречи с Трампом

18 октября 2025, 17:22

Зеленский признался Мерцу, что не добился желаемого на встрече с Трампом

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский остался недоволен визитом в США. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает N-tv.