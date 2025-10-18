Мерц раскрыл, что ему сказал Зеленский после встречи с Трампом
Зеленский признался Мерцу, что не добился желаемого на встрече с Трампом
Владимир Зеленский остался недоволен визитом в США. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает N-tv.
По словам Мерца, визит Зеленского подчеркнул острую необходимость европейской помощи для Киева. Украина не может капитулировать, так как это приведет к нападению России на другую европейскую страну, заявил канцлер.
Германия продолжит оказывать Украине финансовую, политическую и военную поддержку, подчеркнул Мерц.
Ранее в ЕС сочли «политическим кошмаром» предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: