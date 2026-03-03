В РФ оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

03 марта 2026, 16:12

Политолог Вакаров: Атаки на Иран не помешают вести переговоры по Украине

Конфликт на Ближнем Востоке не помешает продолжать переговоры по Украине. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с российской стороной может пройти в период с 5 по 8 марта. Он уточнил, что окончательное место проведения пока не подтверждено.



По словам Вакарова, глава киевского режима позволил себе провокацию, озвучив, что гарантии безопасности для Украины уже обсуждаются. Со стороны РФ тоже есть четкий сигнал, что Москва готова к переговорам и в непубличной сфере. Так, политолог уточнил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что, если обе стороны готовы к переговорам, значит, они будут проведены.





«Несмотря на то, что ситуация вокруг Ирана тяжелейшая, Трампу именно сейчас выгодно проводить переговоры по Украине. В этом случае Трамп сможет показать, что он не только воин, решающий вопросы с помощью боевых действий. Он покажет, что работает также и на дипломатическом треке», — сказал Вакаров.