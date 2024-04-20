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Нетаньяху поблагодарил США за предоставление военной помощи Израилю

«Пойдет на защиту цивилизации Запада»: Нетаньяху – о военной помощи США Израилю
20 апреля 2024, 23:24
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил членов Конгресса США за принятие законопроекта, предусматривающего военную помощь Израилю, передает информационное агентство ТАСС.
По словам премьер-министра, эти средства будут использованы для защиты всей западной цивилизации. Нетаньяху подчеркнул, что законопроект о помощи демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает цивилизацию Запада.

«Спасибо, друзья, спасибо, Америка!», – заявил он.



17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и странам Азии. Законопроекты будут вынесены на голосование 20 апреля. Конгресс предложил выделить Киеву 61 миллиард долларов на военную помощь и дополнительные поставки ракет ATACMS.

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На Украине раскрыли меры «стимулирования» уклонистов
Глава Минюста Украины Малюська: Ряд услуг станут недоступны без военного билета
20 апреля 2024, 23:33

Фото: iStock/Olena_Z

Многие административные услуги в Украине больше не будут доступны без предъявления военного билета. Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК.
По его словам, правительство создает стимулы для уклонистов.

«Государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение», – заявил Малюська.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта. В то же время политик добавил, что доверие населения к ВСУ не утрачено.

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Медведев пожелал США начала Гражданской войны
Медведев: Желаю США гражданской войны
20 апреля 2024, 23:15

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Соединенным Штатам Америке погружения в гражданскую войну. Об этом он заявил на своем Telegram-канале.
Таким образом Медведев прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США резолюции в поддержку Украины. По его словам, никто не сомневался, что Вашингтон «одобрит «помощь» банде неонацистов».

Медведев заявил, что члены Конгресса США выступают «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты увеличивают число жертв вооруженного конфликта.

По его словам, решение Палаты представителей Конгресса США является русофобским. Медведев призвал Соединенные Штаты как можно скорее вступить в новую гражданскую войну. Он выразил надежду, что война в США будет принципиально отличаться от гражданской войны XIX века и «будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 членов Конгресса, против выступили 112 членов. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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Грузинские митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси
20 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Митингующие, выступающие против закона об иностранных агентах, заблокировали площадь Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за действий протестующих ограничено движение автотранспорта. Водители громко сигналят и выражают свое недовольство. На место происшествия была направлена бригада патрульной полиции.

Вечером того же дня женщины организовали митинг против закон об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики и прошли по улице Руставели к зданию парламента.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.

Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.

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#полиция
#иностранный агент
#евросоюз
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Россия ответит США на изъятие активов, заявил сенатор Шендерюк-Жидков
Шендерюк-Жидков: РФ за счёт компаний из США компенсирует изъятие активов
20 апреля 2024, 22:58

Фото: iStock/donfiore

Россия ответит на решение Палаты представителей Конгресса США об изъятии российских замороженных активов в пользу Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Он назвал принятое в США решение воровством, которое точно не останется без ответа.

Сенатор отметил, что Россия точно сможет найти адекватный ответ на действия американских властей. В частности, он предложил воспользоваться активами компаний из США, заблокированных внутри РФ.

Ранее в Конгрессе США одобрили законопроект о конфискации российских активов для оказания поддержки Украине. Средства пойдут, кроме всего прочего, на выплату компенсации и восстановление страны.

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#активы
#конгресс сша
#законопроект
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«Никто не сомневался»: Медведев высказался о помощи США «банде неонацистов»
Медведев: США, выделяя помощь Киеву, голосовали за увеличение жертв войны
20 апреля 2024, 22:49

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал голосованием за максимальное увеличение жертв конфликта решение США выделить дополнительную помощь Киеву. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении порядка 61 миллиарда долларов Украине.

Он заявил, что никто и не сомневался в том, что США одобрят помощь «банде неонацистов».

Медведев назвал решение Конгресса голосованием за продолжение гражданской войны между ранее единым народом и за максимальное увеличение числа жертв этого конфликта.

Также в своём посте политик сообщил, что Россия в любом случае победит, несмотря на выделенные США для Украины 61 миллиард долларов.

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#дмитрий медведев
#конгресс сша
#законопроект
#помощь
#украина
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Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву
Захарова: США спонсируют терроризм, выделяя военную помощь США
20 апреля 2024, 22:04

Фото: сайт МИД РФ

Новый пакет военной помощи Украине является прямым финансированием террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее вечером 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

Также Захарова прокомментировала другие принятые в США законопроекты. Речь идёт о выделении помощи не только Украине, но и Израилю с Тайванем. Всё это, по словам представителя ведомства, усугубит мировых кризисные явления.

Политик подчеркнула, что оказание помощи Тайваню является непосредственным вмешательством США во внутренние дела Китая. А поддержка Израиля влечёт за собой эскалацию конфликта в регионе.

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В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов
#мид рф
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#помощь
#финансирование
#терроризм
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«Обогатит США и разорит Украину»: Песков – об одобрении проекта о конфискации активов РФ
Песков: США ответят в случае конфискации активов РФ и передачи их Украине
20 апреля 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране.

Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

Он подчеркнул, что конфискация российских замороженных активов вынудит инвесторов спасать собственные средства, поскольку непоколебимость частной собственности будет нарушена. То же случится и с госсобственностью.

В этом случае Америке придётся за это ответить. Россия введёт долгосрочные ограничения и сделает это в соответствии с собственными интересами.

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#дмитрий песков
#россия
#украина
#сша
#активы
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Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине
20 апреля 2024, 21:05

Фото: iStock/Andrii Atanov

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине.

Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее в этот день конгрессмены одобрили законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины. Средства будут затрачены на обеспечение компенсации Украине и восстановление страны. Также документом вводится запрет на разморозку этих активов.

Отметим, что в субботу палата представителей также рассмотрит законопроекты об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, поддержки Тайваня и Израиля.

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#конгресс сша
#законопроект
#украина
#помощь
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В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов
Палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Киева
20 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

По итогам голосования инициативу поддержали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

Проект закона будет направлен на рассмотрение в сенат.

Отмечается, что законопроект содержит положения о конфискации замороженных российских активов, в том числе, запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсаций Украине с использованием этих средств, а также применение этих денег на восстановление страны.

Ранее США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от российских замороженных активов. Эти меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.

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#конгресс сша
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#россия
#украина
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