Нетаньяху поблагодарил США за предоставление военной помощи Израилю

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил членов Конгресса США за принятие законопроекта, предусматривающего военную помощь Израилю, передает информационное агентство ТАСС.
По словам премьер-министра, эти средства будут использованы для защиты всей западной цивилизации. Нетаньяху подчеркнул, что законопроект о помощи демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает цивилизацию Запада.
17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и странам Азии. Законопроекты будут вынесены на голосование 20 апреля. Конгресс предложил выделить Киеву 61 миллиард долларов на военную помощь и дополнительные поставки ракет ATACMS.
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«Спасибо, друзья, спасибо, Америка!», – заявил он.
17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и странам Азии. Законопроекты будут вынесены на голосование 20 апреля. Конгресс предложил выделить Киеву 61 миллиард долларов на военную помощь и дополнительные поставки ракет ATACMS.
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Александр Климов