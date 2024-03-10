Премьер Израиля Нетаньяху раскрыл сроки окончания операции в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда закончится военная операция Израиля против вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.
Ранее канцелярия премьер-министра обнародовала план эвакуации жителей из зоны боевых действий в Газе.
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«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», – допустил он.
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Александр Климов