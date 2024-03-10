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Премьер Израиля Нетаньяху раскрыл сроки окончания операции в Газе

Нетаньяху: Операция Израиля в Газе закончится через 1-2 месяца
10 марта 2024, 23:23
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда закончится военная операция Израиля против вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», – допустил он.


Ранее канцелярия премьер-министра обнародовала план эвакуации жителей из зоны боевых действий в Газе.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Орбан: Трамп не будет давать деньги Украине, если выиграет президентские выборы
10 марта 2024, 23:11

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если станет президентом США. Об этом заявил по результатам встречи с политиком премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сам он, в свою очередь уточнил, что если американское финансирование прекратится, то Европа не сможет выделять средства на конфликт, и он закончится.
Премьер-министр Венгрии и бывший президент США встретились в пятницу вечером, беседа проходила в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и продолжалась час. После беседы программа продолжилась ужином и концертом, Трамп пригласил Орбана на выступление трибьют-группы.

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он всё ещё был президентом США» (цитата по РИА Новости), — так охарактеризовал премьер Венгрии бывшего американского президента, добавив, что повторное избрание Дональда Трампа отвечало бы интересам всего мира.

В свою очередь, Трамп назвал Виктора Орбана «фантастическим лидером» и отнюдь не противоречивой фигурой.

По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома. Заметим, что это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа. Они утверждают, , что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.


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#дональд трамп
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В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Швыткин: подготовка США к ответу на ядерный удар по Украине признак безумия
10 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Подготовка США к ответу на ядерный удар России по Украине не понятна. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также сообщил, что российские ядерные силы находятся в боевой готовности, так как от западных союзников Украины и США можно ожидать чего угодно.

Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.

Прежде сообщалось, что в США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ядерное оружие
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В МИД Украины ответили на призыв папы Римского к переговорам с РФ
Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг в конфликте с РФ
10 марта 2024, 19:10

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не собирается поднимать «белый флаг» в своем вооруженном противостоянии с Россией.
Это заявление было опубликовано в аккаунте главы украинского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).

Кулеба высказал свое мнение в ответ на замечания папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что для Украины существует только один флаг — сине-желтый.

«Мы не будем поднимать другие флаги», — подчеркнул министр.
Он также призвал Ватикан избегать повторения исторических ошибок, хотя не уточнил, о каких именно ошибках идет речь.

В заключение, Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время папа Римский Франциск сможет посетить Украину.

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Скотт Риттер: США планировали удар по России после майдана в 2014 году
10 марта 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США спланировали и организовали переворот на Украине для того, чтобы затем спровоцировать войну с Россией для того, чтобы ослабить её потенциал. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В интервью журналисту Гарланду Никсону он рассказал, что помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд изначально вовсе не думала ни о какой дипломатии. Она курировала на Украине проведение тайных операций с одной целью — дестабилизировать Россию, пояснил экс-разведчик. По его словам, затевалась война, чтобы расшатать ситуацию в России, ослабить её экономику.

Риттер уверен, что именно для этих целей на Украине затевался переворот, а затем создавались ячейки ЦРУ по всей стране. По словам бывшего разведчика, 12 баз Центрального разведывательного управления должны были работать исключительно на дестабилизацию России.

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#сша
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#интервью
#украина
#россия
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Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине
10 марта 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжать скрывать присутствие военных НАТО на Украине Польша уже не могла, приводит ее слова издание РИА Новости.
Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что на Украину будут направлены военные НАТО.

Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО.

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#военные
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#всу
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Задержка финансирования Запада вынуждает Киев переходить к «плану С»
10 марта 2024, 18:19

Фото: istockphoto/alfexe

Задержка финансирования киевского режима со стороны западных союзников вынуждает украинские власти рассматривать не только план Б, но и план С. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
В интервью изданию The Finantial Times она признала, что Киев практически исчерпал все доступные возможности, а все внутренние ресурсы уходят на поддержку армии. По словам парламентария, первоначальный план заключался в том, что помощь от США и Евросоюза начнёт поступать в январе. Отсрочка финансирования означает, что Киев уже начал рассматривать план Б, и даже план С, сказала Пидласа.

Она не раскрыла детально содержание этих планов, однако заметила, что украинские власти ведут переговоры о дополнительной финансовой поддержке с другими странами G7, прежде всего с Японией и Канадой, а также рассматривают возможность существенного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

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#переговоры
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В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
10 марта 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Diy13

Сегодня, 10 марта, в Донецкой Народной Республике проходит досрочное голосование на выборах президента России. Подсчёт голосов начнётся в 20:00, после закрытия всех избирательных участков.
Как сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии, мобильные группы участковых избиркомов выехали на места для проведения процедуры досрочного голосования в 8:00. С 10 по 14 марта в регионе можно будет проголосовать на придомовых территориях, с 15 по 17 марта, в дни всеобщих выборов, — на стационарных избирательных участках. Ранее мобильные избирательные группы проводили голосование в отдельных районах вблизи линии боевого соприкосновения.

Всего в ДНР работают 626 участковых избирательных комиссии. При каждой из них организовано по две мобильные группы для проведения выездного голосования. Выборы на территориях, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, начались 25 февраля.

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#избирком
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Политик Руссель назвал действия Парижа по Украине антироссийской провокацией
10 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/sb2010

Шаги официального Парижа, касающиеся ситуации на Украине, являются прямой провокацией в отношении России. Такое мнение высказал лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель.
В эфире телеканала Cnews он в частности упомянул одно из положений соглашения о безопасности, заключённого Францией и Украиной сроком на десять лет. В нём, помимо прочего, говорится о том, что договор будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс. Руссель заявил, что это положение — провокация и глупость.

«Украина никогда не станет членом НАТО. Потому что это один из принципиальных и жёстких моментов, о которых говорил российский президент Владимир Путин», — напомнил французский политик.

Как ранее отмечал Путин, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности, получая в ответ либо циничный обман, либо попытки давления и шантажа. Альянс тем временем вплотную приблизился к российским границам.

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Песков задал Шольцу вопрос по поводу мира на Украине
У Пескова появились вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре с Украиной
10 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в марте 2022 года не было обсуждений мирных инициатив между Россией и Украиной.
Он задал встречный вопрос, указав на высказывания лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

«Что тогда обсуждали господа Арахамия и Джонсон?» — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
В марте 2022 года в Стамбуле прошли первые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада. Несмотря на это, стороны не достигли соглашения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к тому моменту участники конфликта были близки к договоренности.

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