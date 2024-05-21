Наказание за Газу: В чем обвиняют Нетаньяху, действия МУС, реакция США и России

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
С целью защиты премьер-министра от уголовного преследования, правительство Израиля экстренно создает специальный штаб. Чем грозит израильскому премьеру МУС, какие ему предъявляют обвинения, оценка МУС в России и США — в материале «Радио 1».
Помимо этого, в списке обвинений указано умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, истребление, умышленное убийство, нападения на гражданских, преследование как преступление против человечности и «другие бесчеловечные действия».
Французское издание Le Monde отмечает, что в случае принятия решения судьями МУС на выдачу ордера на Нетаньяху, любое из 124 государств — членов МУС будет обязано арестовать премьера, если он появится на их территории. Сам Израиль не подписывал Римский статут о деятельности МУС.
Лидеры ХАМАС обвиняются в убийствах, захвате заложников, пытках, истреблении, изнасилованиях и других актах сексуального насилия, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных.
В мае в Газе обнаружили массовые захоронения. Корреспонденты издания Al Jazeera сообщили, что многие захороненные мирные граждане были найдены со связанными за спиной руками и пулевыми ранениями в головах, ряд жертв, предположительно, был закопан заживо, в том числе дети.
Гендельман назвал «кровавым наветом» на еврейское государство. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Хана в «одностороннем подходе», которым он «поощряет террористов по всему миру» и «подрывает судебную систему во всем мире».
Сам Нетаньяху обвинил прокурора МУС в антисемитизме. Израильский премьер убежден, что позиция Хана, который допустил выдачу ордера на его арест, искажает реальность и касается не только премьера и главы Минобороны, а против всего Израиля.
Власти США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая это возмутительным.
Вместе с этим, американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС. Он также напомнил, что США «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».
15 мая постоянный представитель Росии в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе выступления заявил, что МУС — «марионеточная инстанция, которая, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию». Он напомнил, что за время своего существования МУС представил в ООН 27 докладов, главным содержанием которых стали объяснения, «почему расследование идет неудачно».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора МУС ордера на арест Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой «паук, запутавшийся в своей паутине».
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Кого МУС требует арестовать из-за сектора ГазаПрокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в секторе Газа: премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в Газе.
«Мир был потрясен 7 октября, когда людей вытаскивали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле», — пояснил Хан.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
В чем обвиняют Нетаньяху, обстановка в секторе ГазаМУС выдвигает обвинения высшим должностным лицам Израиля в военных преступлениях, в том числе использовании голода как инструмента для ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и коллективного наказания жителей анклава.
Помимо этого, в списке обвинений указано умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, истребление, умышленное убийство, нападения на гражданских, преследование как преступление против человечности и «другие бесчеловечные действия».
Французское издание Le Monde отмечает, что в случае принятия решения судьями МУС на выдачу ордера на Нетаньяху, любое из 124 государств — членов МУС будет обязано арестовать премьера, если он появится на их территории. Сам Израиль не подписывал Римский статут о деятельности МУС.
Лидеры ХАМАС обвиняются в убийствах, захвате заложников, пытках, истреблении, изнасилованиях и других актах сексуального насилия, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных.
В мае в Газе обнаружили массовые захоронения. Корреспонденты издания Al Jazeera сообщили, что многие захороненные мирные граждане были найдены со связанными за спиной руками и пулевыми ранениями в головах, ряд жертв, предположительно, был закопан заживо, в том числе дети.
Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Реакция ИзраиляЗаявление прокурора МУС спровоцировало волну негодования в Израиле. Советник офиса главы кабмина Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что прокурор МУС Карим Хан «перешел красную черту», «приравняв лидеров государства к террористам».
Гендельман назвал «кровавым наветом» на еврейское государство. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Хана в «одностороннем подходе», которым он «поощряет террористов по всему миру» и «подрывает судебную систему во всем мире».
Сам Нетаньяху обвинил прокурора МУС в антисемитизме. Израильский премьер убежден, что позиция Хана, который допустил выдачу ордера на его арест, искажает реальность и касается не только премьера и главы Минобороны, а против всего Израиля.
«Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», — заявил он в видеообращении в Facebook*.Также Нетаньяху заявил о неспособности МУС остановить Израиль. По данным портала Ynet, премьер Израиля сказал, что «ЦАХАЛ — самая моральная армия в мире, которая сражается исключительно по нормам международного права».
Что говорят об аресте Нетаньяху в СШАСША не являются участником Римского статута. Политолог Глеб Кузнецов отмечает, что Вашингтон принял специальный закон, утверждающий, что ни один гражданин Америки или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС.
Власти США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая это возмутительным.
«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого», — заявил президент США Джо Байден.Байден также заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС против израильского руководства. Он добавил, что Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».
Вместе с этим, американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС. Он также напомнил, что США «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».
«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
Критика МУС со стороны РоссииРоссия также не ратифицировала Римский статут. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.
15 мая постоянный представитель Росии в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе выступления заявил, что МУС — «марионеточная инстанция, которая, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию». Он напомнил, что за время своего существования МУС представил в ООН 27 докладов, главным содержанием которых стали объяснения, «почему расследование идет неудачно».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора МУС ордера на арест Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой «паук, запутавшийся в своей паутине».
«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.Читайте также:
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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Алина Юрчак