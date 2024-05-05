В храме Гроба Господня задержали сотрудника греческой полиции

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Израильская полиция задержала греческого полицейского, одного из телохранителей генерального консула Греции, во время церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает новостной портал neostrategy.gr.
Отмечается, что инцидент произошел на глазах у греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Греческая оппозиция потребовала объяснений. Согласно дипломатическим источникам в Афинах, полицейский был отпущен после вмешательства Министерства иностранных дел Греции.
В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из кувуклии, где он молился о снихождении огня, и начал раздавать его людям в храме.
После этого Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя, в котором пасхальное богослужение провел патриарх Кирилл. На службе также присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
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В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из кувуклии, где он молился о снихождении огня, и начал раздавать его людям в храме.
После этого Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя, в котором пасхальное богослужение провел патриарх Кирилл. На службе также присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
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Александр Климов