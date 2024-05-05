Си Цзиньпин раскрыл решение палестино-израильского конфликта

Фото: сайт Кремля
Решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства, заявил заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для газеты Le Figaro.
Главной причиной того, что «Палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, он назвал недостаточно эффективное выполнение резолюций ООН.
Китайский лидер отметил, что Пекин и Париж во многом согласны в этом вопросе и должны внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Европу: Си посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.
Во время визита во Францию Си поужинает с президентом Эммануэлем Макроном в ресторане на перевале Турмале в Пиренеях, где его будет встречать друг детства французского лидера Эрик Абади.
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Китайский лидер отметил, что Пекин и Париж во многом согласны в этом вопросе и должны внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Европу: Си посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.
Во время визита во Францию Си поужинает с президентом Эммануэлем Макроном в ресторане на перевале Турмале в Пиренеях, где его будет встречать друг детства французского лидера Эрик Абади.
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Александр Климов