Нетаньяху: Израиль начал удары по сектору Газа за отказ освободить заложников

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По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», — передает текст сообщения канцелярии РИА Новости.
На данный момент израильская армия наносит удары по всем объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что теперь страна будет действовать против палестинской группировки с нарастающей военной силой. Официальное перемирие между сторонами завершилось 1 марта.
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Иван Мусатов