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ООН направила дополнительные силы в Сирию

Newsweek: ООН на фоне продвижения армии Израиля направила новые силы в Сирию
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН направила дополнительные силы в Сирию из-за продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Голанских высот. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на дипломатический источник в Организации.
Отмечается, что за последние 24 часа силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций.

В настоящее время, как сообщил источник, миротворцы продолжают наблюдать за ситуацией со статичных позиций.



Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время ЦАХАЛ пересёк границу с Сирией и захватил буферную зону на Голанских высотах, часть поселений в провинции Кунейтра на сирийской части Голан.

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#оон
#сирия
#израиль
#конфликт
#иран
Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины и Газы
12 декабря 2024, 14:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что избранный глава государства пообещал положить конец обоим конфликтам. Если ему удастся достичь этого, то экономические последствия конфликтов будут иметь долгосрочный характер.

Ранее в этот день подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что удар ВСУ по Таганрогу с применением дальнобойных американских ракет может навредить планам Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#сша
#выборы
#президент
#украина
#сектор газа
#конфликт
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Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*
12 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Предприниматель Андрей Матус боится за свою жизнь после интервью RT, в котором он рассказал о взаимоотношениях и схемах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*. Об этом рассказал глава отдела расследований RT Александр Раскин. По его словам, именно поэтому бизнесмен решил открыть рассказать обо всем, что знает.
«Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто. В частности, о попытке покушения на себя и других безумных планах Невзлина, который хотел взять штурмом колонию, где сидел Навальный, устранить общественного деятеля Виталия Бородина, избить журналиста и ведущего Бориса Корчевникова», — заявил руководитель в интервью «Газете.Ru».
Раскин добавил, что отдел расследований RT продолжает следить за действиями оппозиции за границей. К примеру, им удалось выяснить, что Ходорковский* и его союзники начали вкладывать значительные деньги для поддержки айтишников, активистов и других представителей протестного движения, которые бежали из России.

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#суд
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#интервью
#оппозиция
#иноагенты
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Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии
12 декабря 2024, 13:44

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС страны – первый замминистра обороны Павел Муравейко в беседе с агентством БелТА.
Журналисты задали ему вопрос о количестве ракетных комплексов, которое планируется поставить в Белоруссию. Глава Генштаба подчеркнул, что «об этом знает только президент России».

На прошлой неделе Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему «Орешник», на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что эта просьба может быть удовлетворена во второй половине 2025 года.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#вооружение
#россия
#ракета
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В России полностью обновили морскую группировку ядерных сил
12 декабря 2024, 13:33

Фото: iStock/Dovapi

Морская группировка ядерных сил России полностью обновлена, сообщил главком Военно-морского флота РФ Алексей Моисеев, слова которого приводит ТАСС.
Обновление морской группировке ядерных сил является приоритетом для России. Ядерные силы были и остаются гарантом безопасности страны на глобальном уровне, заявил Моисеев в ходе пленарного заседания XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что достаточное количество ракет «Орешник» и подобных им полностью отменяет необходимость применения ядерного оружия. В связи с этим глава государства указал на важность совершенствования такого вооружения, а не ядерной доктрины.

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#россия
#вмф
#ядерное оружие
#владимир путин
#вооружения
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Ростовский суд дал 11 лет колонии мужчине, пытавшемуся сжечь свою мать-инвалида
12 декабря 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Новочеркасска, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку убийства своей 54-летней матери, которая является инвалидом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в день происшествия мужчина находился в квартире на улице Клещева вместе с матерью, которая из-за болезни ограничена в передвижении. В результате конфликта он облил мебель легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее и покинул квартиру, заперев входную дверь на ключ.

Соседи, заметившие пожар, оперативно отреагировали и помогли женщине выбраться из горящей квартиры, тем самым спасая ее жизнь.

Ранее стало известно, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#происшествия
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И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту
12 декабря 2024, 13:01

Бадра Гунба (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку и защиту от внешних рисков, заявил Гунба в поздравлении президенту Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России.
«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорилось в поздравлении.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратил внимание, что укрепление союзнических отношений с Российской Федерацией — ключевой приоритет для руководства республики.

Бадра Гунба добавил, что отношения Абхазии и РФ, «основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов».

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы.

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#абхазия
#конституция рф
#поздравление
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Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Песков: приглашение на инаугурацию Трампа не направлялось Путину
12 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/lucky-photographer

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашение не поступало.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп пригласил на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в США пока не подтвердило эти сведения.

Также телеканал предполагает, что на инаугурацию Трампа будет приглашён премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Церемония состоится 25 января 2025 года.

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#дональд трамп
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#сша
#президент
#церемония
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Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины
Конгресс США вычеркнул из оборонного бюджета пункт о ленд-лизе Киеву
12 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2025 год, вычеркнув из него ленд-лиз для Украины. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова, слова которой приводит издание «РБК-Украина».
Дипломат подчеркнула, что изначально законопроект об оборонном бюджете США на 2025 год содержал пункт о продлении срока действия закона о ленд-лизе для Украины.

Маркарова добавила, что посольство Украины в США продолжил проводить работу по сохранению этого механизма в оборонном бюджете.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США 12 декабря одобрила проект оборонного бюджета на 2025-ый финансовый год, который начался 1 октября. Из документа следует, что объём бюджета составит рекордные 884 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что проект бюджета будет одобрен Сенатом на следующей неделе, после чего его подпишет президент Джо Байден.

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#конгресс сша
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#оборона
#украина
#законопроект
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Шольц намерен вновь созвониться с Путиным
12 декабря 2024, 11:48

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
Шольц подчеркнул, что звонок должен состояться, однако он призвал не питать иллюзий по этому вопросу.

Также канцлер Германии заявил, что был расстроен после того, как Путин «просто повторил все свои формулы» в ходе их последнего телефонного разговора.

Напомним, что Путин созвонился с Шольцем 2 декабря. Политики обсуждали украинский конфликт. Российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные походы Москвы к проведению СВО на Украине. Разговор состоялся по инициативе Германии.

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#украина
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