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ООН направила дополнительные силы в Сирию из-за продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Голанских высот. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на дипломатический источник в Организации.
Отмечается, что за последние 24 часа силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций.
В настоящее время, как сообщил источник, миротворцы продолжают наблюдать за ситуацией со статичных позиций.
Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время ЦАХАЛ пересёк границу с Сирией и захватил буферную зону на Голанских высотах, часть поселений в провинции Кунейтра на сирийской части Голан.
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В настоящее время, как сообщил источник, миротворцы продолжают наблюдать за ситуацией со статичных позиций.
Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время ЦАХАЛ пересёк границу с Сирией и захватил буферную зону на Голанских высотах, часть поселений в провинции Кунейтра на сирийской части Голан.
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Анастасия Чинкова