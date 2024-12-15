Правительство Нетаньяху одобрило план по удвоению населения Голанских высот

Фото: iStock/butenkow
Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план развития Голанских высот, который содержит укрепление местных поселений и удвоение численности населения в регионе. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия премьера.
Отмечается, что план Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине оценивается в более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов).
В канцелярии подчеркнули, что премьер Израиля внёс на утверждение правительства первую правку плана на фоне продолжающихся боевых действий, а также из-за открытия «нового фронта в Сирии».
План по укреплению Голанских высот затрагивает сферы образования, энергетики и демографии. Также в нём фигурирует строительство новой студенческой деревни и внедрение программы организационного развития для приёма новых жителей.
Нетаньяху заявил, что укрепление Голанских высот является шагом для укрепления всего Израиля. Этот регион удерживается, развивается и в скором времени будет заселяться новыми жителями.
Читайте также:
В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
ЦАХАЛ ударила по базам сирийских военных в Латакии и Тартусе
В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии
В канцелярии подчеркнули, что премьер Израиля внёс на утверждение правительства первую правку плана на фоне продолжающихся боевых действий, а также из-за открытия «нового фронта в Сирии».
План по укреплению Голанских высот затрагивает сферы образования, энергетики и демографии. Также в нём фигурирует строительство новой студенческой деревни и внедрение программы организационного развития для приёма новых жителей.
Нетаньяху заявил, что укрепление Голанских высот является шагом для укрепления всего Израиля. Этот регион удерживается, развивается и в скором времени будет заселяться новыми жителями.
Читайте также:
В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
ЦАХАЛ ударила по базам сирийских военных в Латакии и Тартусе
В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии
Анастасия Чинкова