Трамп отменил санкции против Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара

25 сентября 2025, 20:00

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии по просьбе лидеров Турции, Саудовской Аравии и Катара. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.