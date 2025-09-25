Трамп отменил санкции против Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара
Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии по просьбе лидеров Турции, Саудовской Аравии и Катара. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
Американский лидер отметил, что в отношении Дамаска действовали «очень серьёзные санкции». Однако по просьбе Эрдогана, короля Саудовской Аравии и лидера Катара они были отменены, чтобы «дать Сирии шанс вздохнуть».
Решение о смягчении санкционного давления вызвало широкий резонанс на международной арене и может повлиять на ситуацию в регионе, где продолжаются сложные политические и гуманитарные процессы.
