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Стали известны сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

17 июня 2024, 01:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в течение 10 дней, сообщает 13-й канал.


20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение "крахом для мировой судебной».

Одним из военных преступлений, в которых обвиняют Нетаньяху и Галанта, является использование голода гражданского населения как метода ведения войны.

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#израиль
#мус
#палестина
Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине
Президент Чехии Павел: саммит в Швейцарии – первый шаг к миру на Украине
17 июня 2024, 01:42

Фото: iStock/SeventyFour

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного агентства ЧТК.
По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания».

Даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им взглянуть на ситуацию такой, какая она есть, отметил он.

Политик считает, что на следующей конференции по Украине должны быть другие крупные страны. По его словам, участие Китая будет ключевым.

Ранее глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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В Грузии произошло четыре землетрясения за день
17 июня 2024, 00:29

Фото: iStock/ allanswart

Четыре землетрясения произошли в Грузии в воскресенье, 16 июня. Эпицентром стал район Рафа-Лечхуми, говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Первое землетрясение было зафиксировано специалистами в утренние часы на расстоянии 9 км. Второй случай произошел спустя два часа на расстоянии 10 км от Они с магнитудой 4,7.

Вскоре после этого в 7 и 12 километрах от города произошли третье и четвертое землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее, в ночь на воскресенье, 16 июля, были зарегистрированы два землетрясения к югу от Сахалина.

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#землетрясение
#грузия
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В Киеве объявили о планах пригласить Россию на второй саммит по Украине
Глава МИД Кулеба: Россию пригласят на второй саммит по Украине
16 июня 2024, 23:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Крева заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию по Украине, сообщает «Страна.ua».
По его словам, следующая международная конференция должна привести к прекращению конфликта в Украине.

«Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», – заявил глава ведомства.

Он добавил, что рано или поздно диалог с Россией будет необходим.

Ранее глава отдела по коммуникациям МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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#переговоры
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В Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине
В МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине
16 июня 2024, 23:44

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года, заявил глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский объявил о начале подготовки ко второму «саммиту мира». По словам президента Украины, некоторые страны уже готовы принять у себя вторую мирную конференцию по украинскому вопросу.

Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустилучастие президента России Владимира Путина на конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что этот вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).

14 июня президент Путин перечислил условия для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киев вновь получил «конкретное, реальное мирное предложение».

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Россия обошла США по поставкам газа в Европу
FT: Россия в мае 2024 года обошла США по поставкам газа в Европу
16 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/NiseriN

Россия обошла США по поставкам газа в Европу в мае 2024 года, передает Financial Times (FT), ссылаясь на данные аналитической компании ICIS.
«Несмотря на то, что разворот произошел под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа», – сообщается в материале.

По данным компании, в мае текущего года объем поставок газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составил 15%. Доля поставок СПГ из США достигла 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года, говорится в аналитическом материале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию.

До этого стало известно о попытках руководства Европейского Союза продлить соглашение о транзите российского газа.

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Число поддержавших итоги швейцарской конференции стран сократилось
Организаторы швейцарской конференции исключили из коммюнике Иорданию и Ирак
16 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/alzay

Количество стран, поддержавших коммюнике по итогам конференции в швейцарском Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. На это обратило внимание агентство ТАСС.
Сообщается, что организаторы исключили Иорданию и Ирак из списка подписавших стран, однако причины этого решения не уточняются.

Таким образом, итоговый документ подписали 82 делегата, включая представителей 78 стран и 4 организаций. В коммюнике подчеркивается, что для достижения мира необходим диалог обеих сторон, которые должны обсудить предложенные положения. Эти пункты включают в себя требование, чтобы все украинские атомные станции находились под контролем Киева и под наблюдением МАГАТЭ.

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#магатэ
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Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса
16 июня 2024, 22:44

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Бывший бизнес-омбудсмен России Борис Титов был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента.
До марта 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс, который в 2020 году перешел в Кремль из «Роснано». Срок полномочий Титова на предыдущем посту истек два года назад, но о его уходе официально не объявлялось.

Закон запрещает занимать должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей более десяти лет подряд. Титов был назначен в июне 2012 года и продолжал исполнять свои обязанности даже после июня 2022-го.

Источники издания отметили, что в законе не определен срок назначения нового бизнес-омбудсмена после ухода предыдущего. Поэтому Титов не объявлял об уходе публично, считая, что только Владимир Путин может оспорить его статус, и никто другой этого не сделает.

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#владимир путин
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#сын
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Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно
Обама вывел Байдена из ступора и за руку увел его со сцены в Лос-Анджелесе
16 июня 2024, 22:17

Фото: whitehouse.gov

Экс-президент США Барак Обама вывел за руку нынешнего президента Джо Байдена со сцены после встречи со сторонниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно видеозаписям из соцсетей, после завершения мероприятия с представителями Демократической партии в Лос-Анджелесе, оба политика вышли на сцену, чтобы попрощаться с гостями. Обама направился к выходу, в то время как Байден замер и не двигался. Тогда экс-президент взял его за руку, помогая ему выйти из ступора и увел его со сцены.

Ранее Байден также растерялся и застыл во время танца на мероприятии, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Как писало издание Daily Mail, «глава государства как будто испытал короткое замыкание, в то время как остальные участники мероприятия продолжали веселиться под зажигательную музыку».

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В Германии предложили помочь Украине с мобилизацией за счет украинских беженцев
16 июня 2024, 21:53

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии Торстен Фрай предложил лишить украинских беженцев социальных выплат для поддержки мобилизации в Украине. Об этом сообщает медиагруппа Funke.
Фрай считает, что текущие выплаты беженцам из Украины создают неверные стимулы. По его мнению, Киев нуждается не только в оружии, но и в солдатах, тогда как многие мужчины призывного возраста покинули страну.

Решение украинских властей прекратить консульские услуги для военнообязанных украинцев за границей, по его словам, не вернет их на родину, так как в Германии они получают достаточные социальные пособия.

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