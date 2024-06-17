Стали известны сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

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Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в течение 10 дней, сообщает 13-й канал.
20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение "крахом для мировой судебной».
Одним из военных преступлений, в которых обвиняют Нетаньяху и Галанта, является использование голода гражданского населения как метода ведения войны.
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Александр Климов