ЦАХАЛ заявляет о ликвидации высокопоставленных командиров ХАМАС

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Ливане двух высокопоставленных командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили израильские военные 5 октября.
«ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба безопасности — ред.) ликвидировали двух высокопоставленных командиров боевого крыла ХАМАС в Ливане», — сообщает пресс-служба израильской армии.
Речь идет о ликвидации участников «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
По официальным данным армии Израиля за неделю они ликвидировали пять комбригов, десять ротных командиров и шесть командиров взвода. Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля погиб новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин.
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