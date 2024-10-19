Нетаньяху об ударе БПЛА по его резиденции: Израиль ничто не остановит

Биньямин Нетаньяху (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар БПЛА по его резиденции, заявив, что Израиль, который ведет войну за собственное существование, ничто не остановит. Видео с этим заявлением распространил офис премьера.
«Как я сказал ранее, мы ведем войну за существование. Мы продолжим идти вперед, до конца. <…> Нас ничто не остановит, мы продолжим до победы», — заявил Нетаньяху.Ранее сообщалось, что БПЛА запустили в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, премьера и его жены в момент удара там не было, а результаты нападения пока не раскрываются.
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