В МИД РФ раскрыли последствия убийства главы ХАМАС

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Убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в газе Синвара вряд ли скажется на ситуации в регионе, замена ему уже нашлась, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, движение возглавит Халед Машаль.
«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хания возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС», — пояснил он.Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ и опубликовали видео, на котором виден глава палестинского движения, снятое дроном всего за несколько минут до его ликвидации.
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