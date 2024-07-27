ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высоткам

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» в нанесении ракетных ударов по Голанским высотам. Об этом сообщается в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Согласно оценке ситуации в Армии обороны Израиля и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, запуск ракеты в направлении Мадждаль-Шамса был осуществлен террористической организацией "Хезболла". Она стоит за ударом по футбольному полю, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», – подчеркнули в ЦАХАЛ.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна близка к тотальной войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла».
До этого Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.
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Александр Климов