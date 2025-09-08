Достижения.рф

Во время теракта в Израиле погибли четыре человека

Фото: iStock/sudok1

Во время теракта в Израиле погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



Ранее появилась информация о стрельбе в Иерусалиме, в результате которой пострадали минимум 20 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Двое неизвестных зашли в автобус и начали расстреливать пассажиров. Один из них был убит ехавшим в транспорте солдатом, а другого ликвидировали стоявшие на остановке вооруженные гражданские. Информации о террористах пока нет. На месте работают экстренные службы.

Иван Мусатов

