Во время теракта в Израиле погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Ранее появилась информация о стрельбе в Иерусалиме, в результате которой пострадали минимум 20 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Двое неизвестных зашли в автобус и начали расстреливать пассажиров. Один из них был убит ехавшим в транспорте солдатом, а другого ликвидировали стоявшие на остановке вооруженные гражданские. Информации о террористах пока нет. На месте работают экстренные службы.
