Нетаньяху отправил в отставку министра обороны и назначил Каца

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны страны Йоава Галанта и назначил на его место Исраэля Каца.
О таком решении Беньямин Нетаньяху объявил 5 ноября в своём Телеграм-канале.
Нетаньяху поделился, что об их с Галантом сложностях в поиске решений конфликтов «стало известно врагу» — это стало отягчающим обстоятельством.
Ранее во время атаки Ирана по Израилю Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант находились в подземном штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.
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«Кризис доверия между мной и министром обороны стал публичным, и этот кризис не позволяет вести войну должным образом», — прокомментировал израильский политик.
Нетаньяху поделился, что об их с Галантом сложностях в поиске решений конфликтов «стало известно врагу» — это стало отягчающим обстоятельством.
Ранее во время атаки Ирана по Израилю Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант находились в подземном штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.
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Ольга Енгалычева