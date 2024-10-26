В Иране заявили об атаке Израиля на жизненно важные объекты

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster
Израиль атаковал «жизненно важные военные объекты и силовые объекты» на территории Ирана. По данным Al Jazeera, это заявление было сделано Стражами революции.
При этом не уточняется, какие именно объекты попали под удар.
Израильские войска ударили по Ирану в ночь на субботу, 26 октября. Атака стала ответом на ракетный обстрел Тегерана 1 октября.
Сообщается, что в ходе атаки были затронуты военные объекты, но не нефтяные или ядерные.
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Израильские войска ударили по Ирану в ночь на субботу, 26 октября. Атака стала ответом на ракетный обстрел Тегерана 1 октября.
Сообщается, что в ходе атаки были затронуты военные объекты, но не нефтяные или ядерные.
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Александр Климов