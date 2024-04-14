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Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Fox News: Байден созвонился с Нетаньяху во время атаки Ирана на Израиль
14 апреля 2024, 04:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после нападения Ирана на еврейское государство, сообщает телеканал Fox News.
«Этот разговор происходит прямо сейчас», – заверил вещатель в своем эфире.

Официально эта информация пока не подтверждена. За несколько минут до этого телеканал сообщил, что лидеры двух стран вскоре проведут телефонный разговор.



Иран атаковал Израиль с помощью беспилотников и баллистических ракет в ночь на воскресенье, 13 апреля. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняти участие в атаке на Израиль.

Израиль вскоре пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.

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#нападение
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Украина получила выгоду от обострения на Ближнем Востоке, заявили в США
Экс-полковник Расмуссен: Атака на Израиль выгодна Украине
14 апреля 2024, 04:24

Фото: iStock/JARAMA

Бывший полковник армии США Эрл Расмуссен объяснил, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке выгодно Украине. В беседе с РИА Новости Расмуссен заявил, что пакеты помощи США Украине и Израилю находятся в процессе согласования, и недавнее нападение Ирана на Израиль может значительно ускорить принятие этих пакетов.
«Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», – высказался собеседник агентства.

Ранее официальные лица США заявили, что американские силы в Ираке и Сирии готовы нанести удар по иранским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Они также заявили, что американские войска «готовы к дальнейшим действиям Ирана».

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#нападение
#сша
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Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
МИД Ирана: Ударя по Израилю обусловлены стремлением к самообороне
14 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападение на Израиль является самообороной, заявил Министерство иностранных дел Ирана, сообщает ТАСС.
«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», – поведали в дипломатическом ведомстве.

Израиль пообещал дать решительный ответ на действия Тегерана. Было подчеркнуто, что ответ Тель-Авива будет решительным и ясным.

Иран уже запустили в направлении Израиля три волны беспилотников и около 150 крылатых ракет.

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#израиль
#мид
#иран
#атака
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«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
14 апреля 2024, 03:04

Фото: iStock/Golden_Brown

Иран пригрозил напасть на Иорданию, если та «попытается вмешаться» в атаку Тегерана на Израиль. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на информационное агентство Fars.
«Военные силы Ирана внимательно следят за перемещениями в Иордании во время карательной атаки Ирана по Израилю. Если Амман предпримет действия, то станет следующей целью», – заявил источник агентства.

Источник добавил, что Иран направил «необходимые предупреждения» Иордании и другим странам Ближнего Востока в преддверии операции.

Ранее Израиль заявил, что Иран ожидают последствия. Ответ Израиля будет решительным и ясным, объявило правительство страны.

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#иран
#израиль
#нападение
#атака
#беспилотник
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Повышение выплат бойцам ВСУ является чрезмерной идеей, заявили в Раде
Безуглая: Повышение выплат бойцам ВСУ и семьям погибших – чрезмерная идея
14 апреля 2024, 02:13

Фото: iStock/alfexe

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала увеличение выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших на войне, назвав объявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook*.
«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен – это о включении «печатного станка». 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», – написала она.

По мнению Безуглой, дыра в государственном бюджете будет продолжать расти.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевое довольствие, чтобы мотивировать армию. Командующий хочет увеличить денежное довольствие со 100 000 гривен (2,6 тысячи долларов США) до 200 000 (5,2 тысячи долларов США).

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#верховная рада
#закон
#всу
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Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем
Миссия Ирана в ООН: США не должны вмешиваться в конфликт на ближнем Востоке
14 апреля 2024, 01:46

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в заявлении в социальной сети ​X.
В cообщении отмечается, что нападение Тегерана на еврейское государство стало ответом на атаку Израиля на Дамаск.

«Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», – подчеркнули в постпредстве.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#сша
#израиль
#оон
#иран
#нападение
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Евросоюз прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Боррель: «ЕС решительно осуждает нападение Ирана на Израиль»
14 апреля 2024, 01:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на агрессию Ирана против Израиля в социальной сети X.
«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль», – заявил глава дипломатии ЕС.

Тем временем президент Европейского совета Шарль Мишель призвал принять все меры для предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По оценкам американских чиновников, от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет использованы для атаки на Израиль. Они также заявили, что беспилотники были запущены с территории Ирана, а также Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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#иран
#израиль
#ес
#евросоюз
#жозеп боррель
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Атаку на Израиль совершили несколько стран
KAN: Сразу несколько стран атаковали Израиль
14 апреля 2024, 00:44

Фото: iStock/3D_generator

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены в направлении Израиля не только Ираном, но и другими странами региона , сообщила радиостанция Kan. По сообщениям, Йемен запустил беспилотники в сторону Израиля в ночь на 14 апреля.
Ранее Росавиация объявила о запрете российским авиакомпаниям совершать полеты над Ираном, Израилем, а также над Иорданией, где было введен режим ЧП.

В то же время издание IRNA сообщила, что Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские официальные лица заявили, что «могли быть использованы ракеты», а также беспилотники.

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#израиль
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#беспилотник
#атака
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#полеты
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Израиль нанес удары по «Хезболле» в качестве ответа на атаку Ирана
ЦАХАЛ совершил обстрелы «Хезболлы» в ответ на атаку БПЛА Ирана
14 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/AndrisBarbans

Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Ливане после атаки Ирана, сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлах» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», – говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. По данным Politico, ссылающегося на израильских и американских чиновников, Тегеран также мог запустить ракеты по Израилю.

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#израиль
#иран
#нападение
#атака
#конфликт
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Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Найдено пророчество Жириновского о войне Израиля и Ирана
14 апреля 2024, 00:11

Фото: kremlin.ru

Пророчество одного из основателей и первого председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского о войне между Израилем и Ираном было обнаружено в сети, передает ​Lenta.ru.
В одном из них Жириновский утверждает, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке в 2024 году. В связи с этим он предполагает, что появится большое количество беженцев, которых разместят на территории Украины.

В другом видео лидер Либерально-демократической партии говорит о неизбежном ядерном конфликте на Ближнем Востоке.

Пророчество Жириновского прозвучало на фоне иранского нападения на Израиль. Иран запустил десятки штурмовиков, которые в течение нескольких часов достигли израильской территории. Израильские военные утверждают, что ситуация находится под контролем.

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#иран
#израиль
#владимир жириновский
#лдпр
#ядерное оружие
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