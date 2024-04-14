Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после нападения Ирана на еврейское государство, сообщает телеканал Fox News.
«Этот разговор происходит прямо сейчас», – заверил вещатель в своем эфире.
Официально эта информация пока не подтверждена. За несколько минут до этого телеканал сообщил, что лидеры двух стран вскоре проведут телефонный разговор.
Иран атаковал Израиль с помощью беспилотников и баллистических ракет в ночь на воскресенье, 13 апреля. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняти участие в атаке на Израиль.
Израиль вскоре пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.
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Александр Климов