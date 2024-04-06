Раскрыты детали ультиматума Байдена Нетаньяху

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Президент США Джо Байден предъявил премьер-министру Израиля Нетаньяху ультиматум, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник.
Американский лидер пригрозил приостановить помощь, если Израиль не изменит свои действия в секторе Газа.
По словам собеседника издания, глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду, говоря о прекращении американской помощи. Он также не упомянул о возможности прекращения поставок оружия в Израиль.
По словам источников, встреча Байдена и Нетаньяху была «очень жесткой» по тону и содержанию.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил свое возмущение министру обороны Израиля Йоаву Галланту в связи с нападением на международную организацию World Central Kitchen. Остин призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование. Он также заявил, что Израиль должен опубликовать результаты расследования и привлечь виновных к ответственности.
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По словам собеседника издания, глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду, говоря о прекращении американской помощи. Он также не упомянул о возможности прекращения поставок оружия в Израиль.
По словам источников, встреча Байдена и Нетаньяху была «очень жесткой» по тону и содержанию.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил свое возмущение министру обороны Израиля Йоаву Галланту в связи с нападением на международную организацию World Central Kitchen. Остин призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование. Он также заявил, что Израиль должен опубликовать результаты расследования и привлечь виновных к ответственности.
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Александр Климов