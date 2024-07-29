Нетаньяху предрекли конец жизни, как у Гитлера

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В МИД Турции считают, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который несет ответственность за ситуацию в секторе Газа, закончит свою жизнь так же, как Адольф Гитлер.
«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — гласит заявление МИД Турции в соцсети Х.
При этом утверждается, что человечество примет сторону палестинцев, а Израилю не удастся уничтожить этот народ.
Ранее участники переговоров призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по урегулированию конфликта в секторе Газа с палестинской организацией ХАМАС.
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Элина Позднякова