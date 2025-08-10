Тысячи израильтян вышли на протест из-за решения Нетаньяху захватить сектор Газа

10 августа 2025, 14:42

Фото: iStock/Wirestock

Массовые акции протеста прошли в Тель-Авиве и других городах Израиля в субботу вечером. Поводом для недовольства граждан стало решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над сектором Газа, сообщает издание The Times of Israel.