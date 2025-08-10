Тысячи израильтян вышли на протест из-за решения Нетаньяху захватить сектор Газа
Массовые акции протеста прошли в Тель-Авиве и других городах Израиля в субботу вечером. Поводом для недовольства граждан стало решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над сектором Газа, сообщает издание The Times of Israel.
Отмечается, что только в Тель-Авиве на улицы вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие требуют заключения соглашения о перемирии и освобождении заложников до начала любой военной операции в Газе. Родственники пленных призвали к всеобщей забастовке, назвав инициативу властей потенциальным «смертным приговором» для своих близких.
Это крупнейшие протестные акции в Израиле за последние месяцы. В четверг Нетаньяху объявил о планах установить контроль над сектором, при этом заверил, что Израиль не собирается оставаться там надолго – после зачистки территория, по его словам, перейдёт под управление нового гражданского правительства, а вокруг будет создана зона безопасности.
В российском МИД выразили обеспокоенность, заявив, что реализация этого плана может дестабилизировать весь регион и усугубить гуманитарную ситуацию в Газе.
