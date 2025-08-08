Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в Газе
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил резкое недовольство в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. По данным телеканала NBC, разговор прошёл в напряжённой атмосфере, и Трамп накричал на израильского лидера, требуя найти решение для прекращения голода среди мирного населения.
Официальные представители Белого дома и израильские власти воздержались от комментариев по поводу инцидента, ограничившись заявлениями о необходимости продолжения координации по вопросам безопасности и гуманитарной помощи.
Тем временем в Израиле заявляют, что в случае отсутствия прогресса армия продолжит военную кампанию в Газе. В стране также обвиняют БАПОР (Ближневосточное агентство по оказанию помощи и работе с беженцами) в тесных связях с палестинским движением ХАМАС. Израильские власти утверждают, что недавно созданный фонд GHF впервые разрешил помощь мирным жителям сектора Газа без посредничества палестинского движения, что вызывает опасения по поводу контроля над гуманитарными потоками.
Ситуация остаётся крайне напряжённой, и международное сообщество призывает стороны к поиску мирного решения.
