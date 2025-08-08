Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в Газе

08 августа 2025, 12:40

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил резкое недовольство в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. По данным телеканала NBC, разговор прошёл в напряжённой атмосфере, и Трамп накричал на израильского лидера, требуя найти решение для прекращения голода среди мирного населения.