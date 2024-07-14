Нетаньяху раскрыл, когда завершится конфликт Израиля и Палестины

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Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он заявил, что многие спрашивают о сроках завершения вооружённого конфликта. Ответ на это один, подчеркнул Нетаньяху, – это произойдёт, когда будут достигнуты все цели и уничтожено ХАМАС.
Целями, по словам премьер-министра Израиля, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля. Также для полной победы необходимо возвращение израильтян с юга и севера в их дома.
Отметим, что выступление Нетаньяху было приурочено к операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая нацелена на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.
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Целями, по словам премьер-министра Израиля, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля. Также для полной победы необходимо возвращение израильтян с юга и севера в их дома.
Отметим, что выступление Нетаньяху было приурочено к операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая нацелена на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.
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Анастасия Чинкова