Освобожденный заложник-россиянин раскрыл подробности о пытках в плену ХАМАС

О пытках в плену радикального палестинского движения ХАМАС рассказал в беседе с изданием The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, которого недавно освободили. Мужчина сообщил, что его связывали, заковывали в цепи. Бывший пленник уже потерял надежду на возвращение и был в отчаянии.