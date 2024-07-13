Освобожденный заложник-россиянин раскрыл подробности о пытках в плену ХАМАС

Фото: istockphoto/Shabtay Emanuelov
О пытках в плену радикального палестинского движения ХАМАС рассказал в беседе с изданием The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, которого недавно освободили. Мужчина сообщил, что его связывали, заковывали в цепи. Бывший пленник уже потерял надежду на возвращение и был в отчаянии.
Козлов отметил, что радикалы накрывали пленников одеялами в жару, принуждая лежать целый день на грязных матрасах, а также запрещали приближаться к окнам, чтобы соседи не увидели ничего подозрительного.
Самый жестокий боевик, со слов Козлова, порой был добрым и разрешал смотреть ТВ, однако при этом не забывал грозить расправой. Позже выяснилось, что это Абдулла аль-Джамаль — палестинский журналист, связанный с ХАМАС. Он держал заложников в период с октября по март, а затем сменил место содержания на отцовский дом, говорит Козлов.
Козлова и еще троих человек освободили военные Израиля при спасательной операции, проведенной 8 июня. Спецназ ликвидировал боевиков в квартире.
Экс-заложник призвал израильские власти договориться об обмене пленными. Он подчеркнул, что кроме него военные спасли только шестерых человек.
Андрей Козлов родился в Питере, затем летом 2022 года получил гражданство Израиля и подрабатывал охранником на фестивале, когда напали боевики.
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Самый жестокий боевик, со слов Козлова, порой был добрым и разрешал смотреть ТВ, однако при этом не забывал грозить расправой. Позже выяснилось, что это Абдулла аль-Джамаль — палестинский журналист, связанный с ХАМАС. Он держал заложников в период с октября по март, а затем сменил место содержания на отцовский дом, говорит Козлов.
Козлова и еще троих человек освободили военные Израиля при спасательной операции, проведенной 8 июня. Спецназ ликвидировал боевиков в квартире.
Экс-заложник призвал израильские власти договориться об обмене пленными. Он подчеркнул, что кроме него военные спасли только шестерых человек.
Андрей Козлов родился в Питере, затем летом 2022 года получил гражданство Израиля и подрабатывал охранником на фестивале, когда напали боевики.
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Никита Кротов