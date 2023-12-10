Путин провёл телефонный разговор с израильским премьером Нетаньяху

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.
Отмечается, что диалог длился порядка часа.
Этот телефонный разговор глав государств стал вторым с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
Стало известно, что за прошедшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 250 военным объектам палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Также израильские военные разрушили ряд подземных тоннелей, которыми пользуются палестинские боевики, и ликвидировали несколько отрядов террористов, которые планировали напасть на солдат ЦАХАЛ.
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Этот телефонный разговор глав государств стал вторым с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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Анастасия Чинкова