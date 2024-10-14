Нетаньяху сделал дерзкое заявление про Ливан

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит бить по Ливану в рамках борьбы с шиитской группировкой «Хезболлах», причем Бейрут не является исключением. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит канцелярия.
«Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по «Хезболле» во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте. <...> Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать и в ближайшие дни», — сказал политик.Военную базу ЦАХАЛа атаковала «Хезболлах» при помощи боевого дрона, который запустили с ливанской территории. Аппарат ударил в армейскую столовую во время ужина.
Операцию «Железные мечи» Израиль начал 7 октября 2023 года.
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Никита Кротов