12 марта 2026, 23:22

Нетаньяху сделал ставку на иранский народ в борьбе с «режимом» аятолл

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна содействует созданию условий, при которых иранский народ сможет добиться смены действующего режима. Слова главы правительства прозвучали на брифинге перед журналистами.





Комментируя назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана, политик пообещал «сюрпризы». Он сказал, что его предшественник устранен, а новый глава не способен открыто появляться на публике. В шутливой форме Нетаньяху добавил, что, будь он страховым агентом, то не стал бы оформлять полис для Хаменеи.



«Я обещал вам, что мы изменим весь Ближний Восток — с точки зрения врагов и друзей — и что Израиль станет намного сильнее, чем когда-либо. Сейчас это признают все, включая наших соседей, как врагов, так и друзей», — высказался Нетаньяху.