Захарова предостерегла россиян от поездок в Германию
МИД России вновь призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий со стороны немецких властей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, нынешние власти ФРГ намеренно рассматривают как подозрительного практически любого россиянина, находящегося на территории страны, включая тех, кто проживает там постоянно или временно. Она также заявила, что в отношении российских граждан в Германии формируется атмосфера недоверия и «токсичности», а также допускаются проявления произвола.
«Настоятельно рекомендуем руководствоваться предупреждением», — сказала дипломат на брифинге.