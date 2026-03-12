Захарова предостерегла россиян от поездок в Германию

12 марта 2026, 18:10

Дипломат Захарова: россиянам не стоит ехать в ФРГ без крайней необходимости

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

МИД России вновь призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости на фоне дискриминационных действий со стороны немецких властей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.





По ее словам, нынешние власти ФРГ намеренно рассматривают как подозрительного практически любого россиянина, находящегося на территории страны, включая тех, кто проживает там постоянно или временно. Она также заявила, что в отношении российских граждан в Германии формируется атмосфера недоверия и «токсичности», а также допускаются проявления произвола.



