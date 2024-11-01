Нетаньяху вернулся к вопросу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, которая занимается оценкой возврата России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости на полях XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
Он отметил, что несмотря на конфликт с соседними государствами, власти Израиля вернулись к работе по признанию Александровского подворья собственностью России. В настоящее время изучаются предоставленные материалы, однако никаких юридических оснований не признать эту собственность российской нет.
Также председатель ИППО поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи Александровского подворья, а также отметил, что оно не пострадало во время боевых действий.
В декабре прошлого года Степашин заявил, что процесс передачи подворья России «подзавис» из-за начавшегося конфликта в секторе Газа. Однако он не был полностью снят с повестки.
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Также председатель ИППО поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи Александровского подворья, а также отметил, что оно не пострадало во время боевых действий.
В декабре прошлого года Степашин заявил, что процесс передачи подворья России «подзавис» из-за начавшегося конфликта в секторе Газа. Однако он не был полностью снят с повестки.
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Анастасия Чинкова