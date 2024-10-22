В Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)
Беспилотник, запущенный 19 октября шиитской организацией «Хезболлах» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Уточняется, что ущерб причинен незначительный. Согласно информации источника, это может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.
Отмечается, что все три дрона, запущенные «Хезболлах» были нацелены на дом израильского премьер-министра в городе Кейсария, который находится между Тель-Авивом и Хайфой. До этого армия Израиля информировала, что два других БПЛА были перехвачены.
Сразу после происшествия Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой.
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Отмечается, что все три дрона, запущенные «Хезболлах» были нацелены на дом израильского премьер-министра в городе Кейсария, который находится между Тель-Авивом и Хайфой. До этого армия Израиля информировала, что два других БПЛА были перехвачены.
Сразу после происшествия Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой.
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Екатерина Коршунова