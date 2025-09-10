Нетаньяху выступил с призывом к Катару

10 сентября 2025, 21:23

Нетаньяху призвал укрывающие террористов страны выдворить или судить их

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны, предоставляющие убежище «террористам», либо выдворять их, либо передавать правосудию, прямо назвав в этой связи Катар.





Заявление последовало на следующий день после операции военно‑воздушных сил Израиля по ликвидации руководства ХАМАС в Дохе. Конечные итоги той операции пока не установили. Нетаньяху впервые прямо связал Катар с ролью пристанища для лидеров движения.





«Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы выдворите их, либо предадите их суду. Потому что если вы этого не сделаете — это сделаем мы», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.