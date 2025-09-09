Достижения.рф

В Белом доме высказались об ударе ЦАХАЛ по Дохе

Левитт: Трамп считает, что удар ЦАХАЛ по Дохе может помочь установить мир
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп, по словам пресс‑секретаря Белого дома Каролин Левитт, полагает, что израильский удар по Дохе может открыть дорогу к установлению мира на Ближнем Востоке.



Ранее сообщалось, что военно‑воздушные силы Израиля нанесли авиаудар в Дохе, в результате которого, по данным телеканала Al Hadath от 9 сентября со ссылкой на источники, был убит руководитель ХАМАС в секторе Газа Халиль аль‑Хайя и ещё три члена руководства движения.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — добавила Левитт.

В ряде публикаций утверждается, что ответственность за атаку взяли на себя израильские военные, и что операция была поддержана президентом США. По данным СМИ, удар пришёлся в момент, когда переговорная группа обсуждала американское предложение о прекращении огня в Газе.
Никита Кротов

