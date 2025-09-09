В Белом доме высказались об ударе ЦАХАЛ по Дохе
Левитт: Трамп считает, что удар ЦАХАЛ по Дохе может помочь установить мир
Президент США Дональд Трамп, по словам пресс‑секретаря Белого дома Каролин Левитт, полагает, что израильский удар по Дохе может открыть дорогу к установлению мира на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что военно‑воздушные силы Израиля нанесли авиаудар в Дохе, в результате которого, по данным телеканала Al Hadath от 9 сентября со ссылкой на источники, был убит руководитель ХАМАС в секторе Газа Халиль аль‑Хайя и ещё три члена руководства движения.
«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — добавила Левитт.
В ряде публикаций утверждается, что ответственность за атаку взяли на себя израильские военные, и что операция была поддержана президентом США. По данным СМИ, удар пришёлся в момент, когда переговорная группа обсуждала американское предложение о прекращении огня в Газе.