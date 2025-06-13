Нетаньяху: ВВС Израиля наносят удары военным объектам в Иране
ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Иране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.
«Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения", атаковал объекты ракетной программы Ирана», — пишет ТАСС.
Об ударах израильской армии по объектам в Иране стало известно в районе трех утра 13 июня. Эта операция получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атаки является устранение угрозы со стороны Тегерана, а именно ядерной программы Ирана.