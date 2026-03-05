Три человека погибли в результате удара Израиля по столице Ливана
Три человека погибли и шестеро пострадали при ударе израильской авиации по Бейруту. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью атаки было устранение определенного лица, чье имя пока официально не раскрывается. Детали происшествия уточняются. В настоящий момент ЦАХАЛ не подтвердил выполнение поставленной задачи. На опубликованном видеоролике телеканала Yediot News показаны разрушения в районе нападения.
Несколько дней назад «Хезболла» атаковала северную территорию Израиля. После этого еврейское государство начало непрерывно бомбить Ливан, пытаясь уничтожить лидеров движения.
Читайте также: