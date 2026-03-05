Иран атаковал крупнейший дата-центр Amazon на Ближнем Востоке
Иран нанес удар по крупнейшему дата-центру США на Ближнем Востоке, который принадлежит компании Amazon и расположен в Бахрейне. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
В пресс-службе Amazon отметили, что восстановление услуг займет время из-за серьезных физических повреждений, и призвали клиентов создавать резервные копии данных. Как утверждают в КСИР, два объекта в ОАЭ получили повреждения, а один в Бахрейне почти полностью уничтожен. Они могли использоваться США в поддержке военной и разведывательной деятельности.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По его словам, Тегеран нацеливается только на те объекты на Ближнем Востоке, которые используются для атак против Исламской Республики.
