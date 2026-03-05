Иран атаковал крупнейший дата-центр Amazon на Ближнем Востоке

05 марта 2026, 00:18

КСИР заявил об ударе по дата-центру Amazon на Ближнем Востоке

Фото: iStock/e-crow

Иран нанес удар по крупнейшему дата-центру США на Ближнем Востоке, который принадлежит компании Amazon и расположен в Бахрейне. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).