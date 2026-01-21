Нетаньяху принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

21 января 2026, 13:40

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что готов войти в состав «Совета мира», который создан президентом США Дональдом Трампом для контроля за планом по Газе. Об этом сообщает Fox News.