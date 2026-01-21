Нетаньяху принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что готов войти в состав «Совета мира», который создан президентом США Дональдом Трампом для контроля за планом по Газе. Об этом сообщает Fox News.
Официальный офис Нетаньяху 21 января заявил, что премьер присоединится к организации. Ранее он критиковал формирование отдельного «Исполнительного совета Газы» с участием Турции и Катара, называя это шагом, принятым без согласования.
Ранее Трамп объяснил, почему позвал российского главу Владимира Путина войти в состав «Совета мира». По его словам, президент РФ является одним из мировых лидеров.
