Нетаньяху принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что готов войти в состав «Совета мира», который создан президентом США Дональдом Трампом для контроля за планом по Газе. Об этом сообщает Fox News.



Официальный офис Нетаньяху 21 января заявил, что премьер присоединится к организации. Ранее он критиковал формирование отдельного «Исполнительного совета Газы» с участием Турции и Катара, называя это шагом, принятым без согласования.

Ранее Трамп объяснил, почему позвал российского главу Владимира Путина войти в состав «Совета мира». По его словам, президент РФ является одним из мировых лидеров.

Иван Мусатов

