Трампа призвали изменить формат работы Совета мира

24 января 2026, 08:52

ANSA: Мелони призвала Трампа изменить формат работы нового Совета мира

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить формулировку и формат работы недавно созданного Совета мира. Об этом сообщает агентство ANSA.





Совет мира учредили 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с участием 20 стран. Устав организации подписал президент США Дональд Трамп, а также представители ещё 19 государств, включая Армению, Азербайджан, Венгрию, Казахстан, Турцию и Узбекистан. В общей сложности приглашение к присоединению получили 60 стран. Среди них — Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко выразил интерес к участию, а также Израиль.





«Я указала на объективные конституционные проблемы, связанные с формулировкой инициативы, и спросила, готов ли он пересмотреть её так, чтобы она учитывала интересы не только Италии, но и других европейских стран», — заявила Мелони после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.