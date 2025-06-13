Трамп объявил, что руководство Ирана просит его заключить ядерную сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители властей Ирана связались с ним с просьбой заключить ядерную сделку. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала NBC News.
Американский лидер отметил, что иранские власти упустили возможность заключить сделку, однако не исключено, что теперь у них появится другая возможность.
Говоря о том, почему он считает, что Иран захочет заключить сделку, Трамп отметил, что представители властей республики уже обращаются к нему с подобными предложениями. С его слов, поступило уже несколько звонков из Тегерана.
Ранее Трамп призвал властей Ирана пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Лидер США подчеркнул, что дальнейшие запланированные атаки Израиля будут более жестокими и разрушительными.
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