Политолог Багдасаров назвал истинную цель ударов Израиля по Ирану
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров высказался об обострении отношений между Израилем и Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Иран уже находится на пороге создания ядерного оружия. Однако Тегеран каждый раз отрицал это.
Тем не менее, главной целью властей Израиля является смена режима в Иране. После уже идут ядерная, ракетная программы и прочие вопросы, уточнил Багдасаров в беседе с RT.
Также специалист отметил, что нынешняя ситуация в ближневосточном регионе вызывает серьёзное беспокойство у президента США Дональда Трампа. Эскалация указывает на провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке, а также на то, что Трамп терпит поражение и на украинском, и на ближневосточном направлениях.
Читайте также: