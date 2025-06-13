Телефонный разговор Путина с премьером Израиля может состояться в ближайшее время
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху уже готовится. Диалог может состояться в ближайшее время, пишет ТАСС.
Ранее в канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху собирается обсудить с Путиным ситуацию вокруг ударов по Ирану. Также он планирует связаться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения тех же вопросов.
Нетаньяху уже провёл несколько переговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Все лидеры, как уточнили в канцелярии, выразили понимание действий Израиля на фоне угрозы уничтожения со стороны Ирана.
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