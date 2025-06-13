Телефонный разговор Путина с премьером Израиля может состояться в ближайшее время

13 июня 2025, 18:01

ТАСС: готовится телефонный разговор Путина с Нетаньяху

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху уже готовится. Диалог может состояться в ближайшее время, пишет ТАСС.