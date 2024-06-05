Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ к «мощным» действиям против «Хезболлы»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны ЦАХАЛ готова к «мощным» действиям против ливанского движения «Хезболлах» на северном фронте. Об этом он заявил в ходе поездки в город Кирьят-Шмона около границы с Ливаном.
Он подчеркнул, что в начале конфликта говорил о восстановлении безопасности на южной и северной границах. Израильские войска идут к этому, находясь в положении боевой готовности для совершения мощных действий на северном фронте.
Отмечается, что в течение последних дней бойцы «Хезболлах» увеличили интенсивность запуска ракет и беспилотников по северным регионам Израиля. В этих местах сирены воздушной тревоги звучат примерно каждый несколько часов.
Накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о приближении момента принятия решения по действиям на северном фронте. Он также заявлял, что армия готова к наступлению.
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Отмечается, что в течение последних дней бойцы «Хезболлах» увеличили интенсивность запуска ракет и беспилотников по северным регионам Израиля. В этих местах сирены воздушной тревоги звучат примерно каждый несколько часов.
Накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о приближении момента принятия решения по действиям на северном фронте. Он также заявлял, что армия готова к наступлению.
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Анастасия Чинкова