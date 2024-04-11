«Нецелесообразно»: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев, пишет издание Die Zeit.
Политик отказался посетить Украину, составившись на то, что в настоящее время не является главнокомандующим США, поэтому целесообразности в посещении страны в настоящий момент он не видит. Напомним, украинский президент неоднократно приглашал Трампа приехать в страну. Он даже заявлял, что готов отправиться с политиком на передовую и продемонстрировать ситуацию на фронте.
Прежде Дональд Трамп сделал заявление о том, что готов прекратить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов. О этом он сообщил в рамках своей предвыборной кампании.
Читайте также:
Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт
В США заявили, что Трамп не решит конфликт на Украине за 24 часа
Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в «Крокусе»
Анастасия Хохлова