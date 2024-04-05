Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом Трамп сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп отметил, что «дал бы знать» главе российского государства. Однако американский экс-президент не уточнил причину, по которой телефонный разговор состоялся бы. По информации источника, это могло произойти либо из-за предупреждения США об угрозе теракта в Москве, либо с целью выражения соболезнования.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.
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Екатерина Коршунова