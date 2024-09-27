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«Идиотское решение»: депутат Рады предрек поражение ВСУ после неудачи Зеленского в США

Дубинский: после провала Зеленского в США Россия увеличит давление на фронте
27 сентября 2024, 21:28

После провала украинского лидера Владимира Зеленского в США российская армия увеличит давление на фронте. Об этом заявил 27 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте», — написал Дубинский.

Кроме этого депутат высказался по поводу «идиотских решений» киевского режима, из-за которых ВСУ потеряли лучших людей и технику.


«При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными», — сказал депутат.

Отметим, что Дубинский сейчас находится под стражей в украинском СИЗО, куда попал по подозрению СБУ в госизмене.

Ранее сообщалось, что после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, Белый дом так и не дела согласие на удары американскими ракетами по России.

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#зеленский
#верховная рада
Ветеран ВМФ США Пособец: после визита в Вашингтон для Зеленского все кончено
Ветеран ВМФ США Пособец: Зеленский в Вашингтоне знал, что все кончено
27 сентября 2024, 21:59

После визита в США для президента Украины Владимира Зеленского все кончено. Такое заявление сделал 27 сентября американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.
«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал ветеран ВМФ США.

Ранее о «неудачном корпоративе» Зеленского в Америке высказался депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он спрогнозировал активное давление российской армии на позиции ВСУ после поражения Зеленского в США.

Владимиру Зеленскому после встречи с президентом Джо Байденом не удалось получить разрешение на удары по России американскими ракетами. Не приняли в штатах и «победный» план Киева над Россией.

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Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США

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#сша
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#владимир зеленский
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Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским и обещал посетить Украину
27 сентября 2024, 20:29

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в Президенты США Дональд Трамп допустил, что возможно скоро еще раз встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. И обещал посетить Украину. Об этом экс-президент сообщил в интервью телеканалу Fox News 27 сентября.
«Очень даже может состояться», — ответил Трамп на вопрос журналиста о новой встрече с Зеленским.

Кроме того кандидат в президенты пообещал лично посетить Украину.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке состоялась 27 сентября и продлилась около часа. Политик согласился встретиться с главой киевского режима после того, как опубликовал письмо от администрации Зеленского с просьбой о встрече. При этом ранее в окружении Зеленского заявили американским журналистам, что Трапм якобы приглашал киевского лидера в свою резиденцию, а тот отказался.

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#трамп
#владимир зеленский
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Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
ТАСС: Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
27 сентября 2024, 20:10

Тему американских выборов затронул глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пишет ТАСС. Уточняется, что украинский политик хотел убедить Трампа, что ничего не имеет против республиканцев.
До этого Зеленский заявлял о том, что хочет продемонстрировать свой так называемый «план победы» в Вашингтоне. Вместе с тем в Пенсильвании, которая колеблется, разгорается скандал на тему вмешательства Зеленского в выборы США. В конце прошлой недели тот посетил завод боеприпасов вместе с представителями от демократов.

По мнению аналитиков, так называемый «план» больше похож на очередные требования Зеленского к союзникам. К слову, Трамп уже называл его на этой почве «торгашом».

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Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США
#мир
#сша
#украина
#дональд трамп
#владимир зеленский
#выборы
#новости
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Рябков заявил, что РФ смотрит на реакцию Запада на изменение ядерной политики
27 сентября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/vadimrysev

Россия смотрит на реакцию западных государств на изменение российской ядерной политики. Об этом заявил прессе замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены «Основы госполитики в области ядерного сдерживания», тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — прокомментировал Рябков.
Как заявлял президент России Владимир Путин, страна может воспользоваться ядерными вооружениями, если противник, в том числе с использованием обычного вооружения, создаст критическую угрозу независимости государства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призывал успокоиться те страны, которые нервно отреагировали на слова Путина.

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#мир
#россия
#ядерное оружие
#новости
#мид
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«Прямое попадание»: Хуситы атаковали три эсминца США в Красном море
Хуситы атаковали три эсминца США, которые шли на поддержку Израиля
27 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/ Benny Winslow

Йеменские хуситы нанесли массированный удар по трем эсминцам США в Красном море. Об этом 27 сентября сообщает военный представитель повстанцев «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
По американским боевым кораблям выпустили 23 крылатые и баллистические ракеты, сообщают мятежники.
«Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника», — цитирует Сариа телеканал Al Masirah.

Йемен сообщает о прямом попадании по трем эсминцам. По заявлению хуситов, это стало крупнейшей военно-морской операцией с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее йеменские хуситы предупреждали израильскую сторону о возможных ударах по военным объектам в случае начала агрессивных действий в адрес Ливана.

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Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США
27 сентября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на высший государственный пост США от Республиканской партии Дональдом Трампом не мог не затронуть тему американских выборов. Он сказал, что до их проведения бои на Украине не закончатся.
Глава киевского режима также пытался убедить Трампа, что отнюдь не является противником республиканцев, передаёт телеканал CNDC. Он выразил надежду, что после выборов в ноябре «сила Соединённых Штатов будет велика». Поэтому он решил сейчас встретиться с кандидатами от обеих партий. Зеленский также выразил надежду, что поддержка Киева Штатами останется непоколебимой.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае своей победы на выборах, он «еще до вступления в должность президента» сможет найти решение, устраивающее обе стороны. Он добавил, что для этого придётся много работать с Россией и Украиной, но конфликт «пора заканчивать».

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#трамп
#россия
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В Финляндии назвали появление в стране штаба НАТО сигналом для России
27 сентября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/naumoid

Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском городе Миккели неподалёку от границы с РФ является определённым посланием для Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, появление руководящего органа НАТО у российских границ является сигналом южному соседу о том, что Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса.

Глава оборонного ведомства Страны Суоми также добавил, что у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно возникнуть никаких препятствий для сотрудничества как в нормальных условиях, так и в исключительной ситуации. Хяккянен сообщил, что на содержание штаба будет ежегодно выделяться 8,5 миллионов евро. При этом часть этих средств будет возмещена из общего бюджета блока.

В состав органа управления войсками будет входить несколько десятков человек из разных стран, входящих в альянс, сказал глава Минобороны Финляндии в заключение.

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Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от российской ядерной доктрины
27 сентября 2024, 18:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

Предложенные президентом России Владимиром Путиным уточнения к ядерной доктрине сильно пугают руководство США. Об этом заявил бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.
Напомним, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

«Это чертовски пугает Энтони Блинкена. Пугает Ллойда Остина. Пугает трясущегося зомбиподобного поедателя мороженого — Джо Байдена, Викторию Нуланд, которая всё ещё на вторых ролях», — рассказал Беннет в беседе с RT.

Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением».

Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.

А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.

Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

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#путин
#рф
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В Финляндии спрогнозировали отношения с РФ в дальнейшем
Экс-посол Хелянтеря: Финляндии и РФ придется вновь выстраивать отношения
27 сентября 2024, 18:04

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия и Россия в дальнейшем будут вынуждены заново выстраивать отношения друг с другом. Такое заявление изданию Maaseudun Tulevaisuus сделал бывший посол Финляндской республики в РФ Антти Хелянтеря.
«Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад», — сказано в публикации.
Хелянтеря вместе с тем убежден, что в нынешних условиях не получится восстановить отношения между государствами в том виде, в каком они были в былые времена.

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#россия
#финляндия
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