После провала украинского лидера Владимира Зеленского в США российская армия увеличит давление на фронте. Об этом заявил 27 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте», — написал Дубинский.
Кроме этого депутат высказался по поводу «идиотских решений» киевского режима, из-за которых ВСУ потеряли лучших людей и технику.
«При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными», — сказал депутат.
Отметим, что Дубинский сейчас находится под стражей в украинском СИЗО, куда попал по подозрению СБУ в госизмене.
Ранее сообщалось, что после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, Белый дом так и не дела согласие на удары американскими ракетами по России.
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Лия Мурадьян