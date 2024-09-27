Под усиленной охраной полицейских на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом приехал в Нью-Йорк глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Уточняется, что кортеж Зеленского прибыл к башне Trump Tower. Периметр здания также охраняется полицией и спецслужбами. В центре Манхэттена частично перекрыли движение при помощи бетонных и металлических ограждений, а также автоматических барьеров.
Трамп согласился встретиться с Зеленским после письма последнего, где тот просил о личной встрече. Вместе с тем кандидат от республиканцев раскритиковал экс-президента Украины, чей срок истек 20 мая, за то, что каждый его визит кончается помощью от американской стороны.
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